Chandauli News: बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव में होंगी रंगारंग प्रस्तुतियां

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चहनिया। बाबा कीनाराम की जन्मस्थली और तपस्थली रामगढ़ में 10 से 12 सितंबर तक तीन दिवसीय जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा।आयोजन को लेकर मठ और मेला परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरे परिसर को सीसी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा।मठ के व्यवस्थापक मेजर अशोक सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।इस बार क्षेत्रीय कलाकारों को भी कार्यक्रम में मंच दिया गया है, ताकि उनकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने श्रद्धालुओं से बाबा कीनाराम के आदर्शों का पालन करते हुए मेले में आने वाले लोगों की सुरक्षा और सम्मान करने की अपील की।कार्यक्रम के अनुसार 10 सितंबर को सुबह नौ से 11 बजे तक मानस पाठ, 11 से शाम चार बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और चार से छह बजे तक संगोष्ठी होगी। रात आठ से नौ बजे तक सोहर गीत व आरती तथा रात नौ बजे से सुबह 3:30 बजे तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।11 सितंबर को सुबह नौ से 11 बजे तक रामायण पाठ, 11 से दो बजे तक छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुति, दो से चार बजे तक संगोष्ठी होगी। रात आठ से 10 बजे तक आरती और रात 10 बजे से सुबह 3:30 बजे तक कव्वाली का आयोजन किया जाएगा। 12 सितंबर को सुबह नौ से 11 बजे तक रामायण गान होगा।11 से दोपहर बाद विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। दृष्टिबाधित बच्चों की प्रस्तुति के साथ ‘मेरे राम जी आएंगे’ नाटक का मंचन किया जाएगा।शाम चार से छह बजे तक संगोष्ठी और रात 10 बजे से सुबह 3:30 बजे तक विजय लाल यादव व रुचि यादव के बीच बिरहा मुकाबला होगा।