{"_id":"6a99a26a68c759ad860d12e3","slug":"video-ganga-just-61-cm-below-danger-mark-39-cm-above-warning-level-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 61 सेमी नीचे, चेतावनी बिंदु से 39 सेमी परवर्ती; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बांधों से पानी छोड़ने और लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा रौद्र रूप में आ गई है। गंगा में प्रति घंटे एक सेमी से अधिक की रफ्तार से पानी उपर चढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे तक जल स्तर 70.60 मीटर पर पहुंच गया है। बुधवावार शाम 04 बजे तक जल स्तर 70.38 मीटर रहा। इस तरह 26 घंटे में जल स्तर 28 सेमी बढ़ा है और एक सेमी प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से बढ़ाव जारी है। वर्तमान जल स्तर चेतावनी बिंदू 40 सेमी ऊपर है जबकि खतरे के निशान 71.262 मीटर से सिर्फ 60 सेमी नीचे है। गंगा में पानी चढ़ने से तटवर्ती 40 गांवों के सिवान तक पानी पहुंच गया है। पानी बढ़ने की रफ्तार यही रही तो शुक्रवार को गांवों में पानी पहुंच जाएगा।

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