शिक्षक दिवस पर विशेष: बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना ड्यूटी नहीं अपना धर्म मानते हैं; ये टीचर्स ऐसे करते हैं मदद

हर साल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सफल होते हैं बच्चे

बरहनी ब्लॉक का उच्च प्राथमिक विद्यालय चारी कॉन्वेंट स्कूलों को मात दे रहा है। यह प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद खरवार की मेहतन का नतीजा है। विद्यालय में 158 बच्चे पढ़ते हैं। यहां प्रधानाध्यापक गोपाल प्रसाद खरवार और दो सहायक अध्यापक तैनात हैं। विद्यालय में प्रवेश करते ही नजारा कॉन्वेंट स्कूल की तरह दिखता है। हर साल भारत सरकार की श्रेष्ठा योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में यहां के छात्र चयनित होते हैं। पिछले वर्ष ऑल इंडिया में 121 और 761वीं रैंक हासिल कर विद्यालय के बच्चों ने नाम रोशन किया था। प्रधानाध्यापक का कहना है कि बच्चों को शिक्षित करने के साथ संस्कारवान भी बनाया जा रहा है।