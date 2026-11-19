{"_id":"6aff37bd1897d6f46500cdfb","slug":"video-farmers-forced-to-queue-for-dap-fertilizer-obtained-only-after-hours-of-waiting-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"डीएपी के लिए लगानी पड़ रही कतार, घंटों इंतजार के बाद मिल रही खाद; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गेहूं की बुवाई के सीजन में डीएपी खाद की किल्लत से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सहकारी समितियों पर पर्याप्त खाद नहीं मिलने से किसान भटकने को मजबूर हैं। मुहम्मदाबाद स्थित कृभको केंद्र पर खाद मिलने की उम्मीद में रोजाना किसानों की भीड़ जुट रही है। बृहस्पतिवार को खाद लेने के लिए महिला किसानों को भी लंबी कतार में लगना पड़ा। घंटों इंतजार के बाद किसी को एक तो किसी को दो बोरी खाद मिल सकी।

... और पढ़ें