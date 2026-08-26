{"_id":"6a8f105febbe19c4ce0dd77b","slug":"video-fake-share-market-call-center-operating-village-under-guise-of-library-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गांव में लाइब्रेरी की आड़ में चल रहा था फर्जी शेयर मार्केट कॉल सेंटर, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बलुआ थाने की पुलिस और जिले की साइबर सेल ने लाइब्रेरी की आड़ में चल रहे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। कॉल सेंटर से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। बलुआ थाना क्षेत्र के सराय रसूलपुर गांव में रिडर्स कम्यूनिटी क्लब के नाम से संचालित परिसर में पुलिस ने छापा मारकर मुख्य संचालक समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 24 मोबाइल फोन, चार लैपटॉप, 42 सिम कार्ड, 250 जीबी की हार्ड डिस्क, एक डायरी और दो रजिस्टर बरामद किए गए हैं।

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