Chandauli News: मानदेय के लिए महिलाओं ने किया प्रदर्शन

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महिलाओं का आरोप था कि पिछले तीन साल से उन्हें मानदेय नहीं मिला है। 104 ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैंक सखी, बुक कीपर, समूह सखी आदि का काम कर रही हैं। जागरूकता अभियान और अन्य गतिविधियों में भी सहयोग करती हैं। बताया कि मानदेय नहीं मिलने के कारण बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और इलाज मे परेशानी हो रही है।अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान कराने की मांग की है। प्रदर्शन में गीता मौर्य, राजेश्वरी चतुर्वेदी, सरोज, शकुंतला, रीता, बिंदु, अनीता यादव, रीमा, हिरन, उषा, शाहजहां, शिवकुमारी, आरती, चमेली, साधना, सोनी आदि शामिल थीं।