{"_id":"6ab16b79be96009aa601f0b1","slug":"video-demand-for-compensation-at-four-times-the-market-value-for-land-acquisition-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"भूमि अधिग्रहण में बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा देने की मांग, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भूमि अधिग्रहण में बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा देने की मांग, VIDEO
भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सोमवार को भारतीय किसान संघ चंदौली की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें किसानों ने भूमि अधिग्रहण में बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा देने, भूमि अधिग्रहण आयोग का गठन करने और किसान सम्मान निधि दोगुनी करने समेत कई मांगें उठाईं। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।