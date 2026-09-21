भूमि अधिग्रहण में बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा देने की मांग, VIDEO

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भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सोमवार को भारतीय किसान संघ चंदौली की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें किसानों ने भूमि अधिग्रहण में बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा देने, भूमि अधिग्रहण आयोग का गठन करने और किसान सम्मान निधि दोगुनी करने समेत कई मांगें उठाईं। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

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