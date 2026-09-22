फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Government integrating denotified communities into the mainstream: Anil Rajbhar

विमुक्त समाज को मुख्यधारा से जोड़ रही सरकार : अनिल राजभर

Tue, 22 Sep 2026 01:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Government integrating denotified communities into the mainstream: Anil Rajbhar
चकिया। विमुक्ति दिवस के अवसर पर सोमवार को पर्वतपुर स्थित एक निजी लॉन में विमुक्ति जाति सम्मेलन आयोजित किया गया।
विज्ञापन

इसमें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य शिवमंगल बियार और विधायक कैलाश आचार्य सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार ने आयोग का गठन कर विमुक्त समाज को सम्मान देने और मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है। समाज के विकास और उत्थान के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि 76 वर्ष की उम्र में भी वह गरीबों की खुशहाली के लिए 18 घंटे कार्य कर रहे हैं।
विज्ञापन

पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य शिवमंगल बियार ने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आधार है। लोगों को बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विधायक कैलाश आचार्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा, सड़क, गांवों के विकास, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास जैसी योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
सम्मेलन में रामपुर कला के प्रधान डॉ. केशव मूर्ति पटेल, मैनपुर के प्रधान ज्ञान प्रकाश गुप्ता, सिकंदरपुर के प्रधान सत्य प्रकाश गुप्ता, परासिया के प्रधान अरविंद पटेल, अपना दल एस की जिलाध्यक्ष संजू पटेल, विजय पटेल, कुर्तियां के प्रधान राजेश पटेल सहित अन्य लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया।

ब्लॉक प्रमुख शंभूनाथ सिंह यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव, संतोष गुप्ता, सिंहासन सिंह, रोहित सोनकर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अध्यक्षता सहदेव बियार और संचालन दिलीप ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed