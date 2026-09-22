Chandauli News: शिविर में 40 बच्चों के स्वास्थ्य की हुई जांच

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इलिया। प्राथमिक विद्यालय सैदूपुर में सोमवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं हेल्थ वेलनेस सेंटर सरैया-बसाढ़ी की ओर से आयुष आपके द्वार चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कक्षा एक से पांच तक के 40 छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।जांच के दौरान कई बच्चों में वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और खांसी के लक्षण मिले। कुछ बच्चों ने पेट दर्द की शिकायत भी की। चिकित्सकों ने जांच के बाद संबंधित रोगों की दवाएं वितरित कीं।चिकित्सा प्रभारी डॉ. विनोद कुमार मौर्य ने बच्चों की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया। उन्होंने स्वच्छता, खानपान और मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति बच्चों को जागरूक किया।विद्यालय के कुछ शिक्षकों में भी सर्दी-जुकाम और खांसी की शिकायत मिलने पर उनकी जांच कर दवाएं दी गईं।शिविर के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चों और शिक्षकों को बदलते मौसम में सावधानी बरतने, नियमित स्वच्छता अपनाने और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय से चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी।इस अवसर पर अनिल कुमार मौर्य, योग प्रशिक्षक रिशु मौर्य, भरत प्रसाद, विद्यालय के प्रधानाचार्य गफ्फार अंसारी, संध्या देवी, पार्वती देवी आदि मौजूद रहे।