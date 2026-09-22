Chandauli News: होम डिलीवरी कमीशन बढ़ाने, केवाईसी भुगतान, नए कनेक्शन शुरू करने की मांग

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वितरकों ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए होम डिलीवरी पर मिलने वाला कमीशन बढ़ाया जाए। वर्तमान कमीशन में उपभोक्ताओं तक सिलेंडर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनियों की ओर से केवाईसी कराने के लिए प्रति उपभोक्ता 236 रुपये भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक एजेंसी संचालकों को इसका भुगतान नहीं किया गया है।वितरकों ने आरोप लगाया कि कंपनियों की ओर से मांग के अनुरूप नहीं होने के बावजूद अनावश्यक रूप से कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे पूंजी फंस रही है। उन्होंने नए गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग की।संगठन के पदाधिकारियों ने कुछ अधिकारियों पर जांच के नाम पर अनावश्यक कार्रवाई और दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए रोक लगाने की मांग की। संवाद