शादी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप, विवाहिता समेत परिजन फरार; VIDEO

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जनसुनवाई के दौरान मंगलवार को एक हरियाणा निवासी आवेदक ने पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल को प्रार्थना पत्र देकर शादी के नाम पर लाखों रुपये की ठगी किए जाने का आरोप लगाया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी बलुआ को प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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