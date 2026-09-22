चंदौली में नए लक्ष्यों को डीएम की मंजूरी: ड्रिप-स्प्रिंकलर से सिंचाई को बढ़ावा, मखाना और निर्यात पर जोर

चंदौली में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को मंजूरी देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

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बैठक में अधिकारियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना और माइक्रो इरिगेशन के तहत कराए गए कार्यों और वित्तीय प्रगति की जानकारी दी। डीएम ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा कराने के निर्देश दिए।