चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद: शराब की दुकान में छत का दरवाजा तोड़कर चोरी, 1.20 लाख रुपये ले गए चोर
चंदौली में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शराब की दुकान में छत का दरवाजा तोड़कर घुस गए। दुकान से 1.20 लाख रुपये, टीवी, सीसीटीवी कैमरा और सरकारी स्कैनर भी उठा ले गए। इस घटना में करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
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चंदौली जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने देसी शराब की दुकान को निशाना बनाया। छत का दरवाजा तोड़कर दुकान में दाखिल हुए चोर करीब 1.20 लाख रुपये की नगदी समेत टीवी, सीसीटीवी कैमरा और सरकारी स्कैनर उठा ले गए। चोरी हुए सामान समेत करीब दो लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं, रात की गश्त को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
मंगलवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे सेल्समैन को चोरी की जानकारी हुई। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और छत का दरवाजा टूटा हुआ था। सेल्समैन ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की।
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पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।
घटना सदर कोतवाली के कस्बा चौकी क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आने से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।