{"_id":"6ab23bd15bc44f779d0214ea","slug":"video-theft-at-liquor-shop-in-chandauli-after-breaking-through-roof-hatch-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"शराब की दुकान में छत का दरवाजा तोड़कर चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौली जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने देसी शराब की दुकान को निशाना बनाया। छत का दरवाजा तोड़कर दुकान में दाखिल हुए चोर करीब 1.20 लाख रुपये की नगदी समेत टीवी, सीसीटीवी कैमरा और सरकारी स्कैनर उठा ले गए। चोरी हुए सामान समेत करीब दो लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत है। वहीं, रात की गश्त को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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