गैंगस्टर में वांछित 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

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गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को पुलिस ने बृहस्पतिवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से बिना नंबर की बाइक, तमंचा, दो कारतूस और एक खोखा बरामद किया है।

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