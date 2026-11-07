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बुलंदशहर में समाधान दिवस : 203 में से केवल 24 शिकायतें निस्तारित

Sat, 07 Nov 2026 10:29 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:29 PM IST
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'Samadhan Diwas' (Grievance Redressal Day) in Bulandshahr: Only 24 out of 203 complaints resolved
समाधान दिवस में शिकायत सुनते डीएम एसएसपी
बुलंदशहर/खुर्जा/अनूपशहर/डिबाई/स्याना/शिकारपुर/सिकंदराबाद। जिले की सातों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 203 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से केवल 24 का ही मौके पर निस्तारण हो सका। शेष 179 शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।
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शिकारपुर तहसील में सर्वाधिक 75 शिकायतें पहुंची, जिनमें से 10 का मौके पर निस्तारण हुआ। सदर और खुर्जा तहसीलों में एक भी शिकायत का मौके पर समाधान नहीं हो पाया। सिकंदराबाद तहसील में 31 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 9 का मौके पर निस्तारण किया गया। डिबाई तहसील में 22 शिकायतें मिलीं, लेकिन किसी का भी मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। अनूपशहर में 32 शिकायतें सुनी गईं, जिनमें से 2 का समाधान हुआ। स्याना तहसील में 22 शिकायतें प्रस्तुत हुईं और 3 का मौके पर निस्तारण किया गया।
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प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति
सिकंदराबाद तहसील सभागार में जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित हुआ। जिलाधिकारी ने शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें सुनकर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार दोहरे, उप जिलाधिकारी रविन्द्र प्रताप सिंह और तहसीलदार संजय कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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तहसीलवार शिकायतों की स्थिति
सदर तहसील में उप जिलाधिकारी अंगद यादव ने 8 शिकायतें सुनीं, पर एक भी मौके पर निस्तारित नहीं हुई। खुर्जा तहसील में मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल के समक्ष 13 शिकायतें रखी गईं, यहां भी कोई समाधान नहीं हुआ। शिकारपुर में उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा पांडे ने 75 शिकायतें सुनीं, जिनमें से 10 का निस्तारण कराया गया। डिबाई में उप जिलाधिकारी रविकांत चौबे के समक्ष 22 शिकायतें पहुंची, जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। अनूपशहर में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 32 शिकायतें सुनीं, जिनमें से 2 का समाधान हुआ, जबकि स्याना में उप जिलाधिकारी लालजी विश्वकर्मा के समक्ष प्रस्तुत 22 शिकायतों में से 3 का मौके पर समाधान हुआ।
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