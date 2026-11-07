बुलंदशहर में समाधान दिवस : 203 में से केवल 24 शिकायतें निस्तारित

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शिकारपुर तहसील में सर्वाधिक 75 शिकायतें पहुंची, जिनमें से 10 का मौके पर निस्तारण हुआ। सदर और खुर्जा तहसीलों में एक भी शिकायत का मौके पर समाधान नहीं हो पाया। सिकंदराबाद तहसील में 31 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 9 का मौके पर निस्तारण किया गया। डिबाई तहसील में 22 शिकायतें मिलीं, लेकिन किसी का भी मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। अनूपशहर में 32 शिकायतें सुनी गईं, जिनमें से 2 का समाधान हुआ। स्याना तहसील में 22 शिकायतें प्रस्तुत हुईं और 3 का मौके पर निस्तारण किया गया।प्रमुख अधिकारियों की उपस्थितिसिकंदराबाद तहसील सभागार में जिलाधिकारी कुमार हर्ष की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित हुआ। जिलाधिकारी ने शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें सुनकर उनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार दोहरे, उप जिलाधिकारी रविन्द्र प्रताप सिंह और तहसीलदार संजय कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।तहसीलवार शिकायतों की स्थितिसदर तहसील में उप जिलाधिकारी अंगद यादव ने 8 शिकायतें सुनीं, पर एक भी मौके पर निस्तारित नहीं हुई। खुर्जा तहसील में मुख्य विकास अधिकारी निशा ग्रेवाल के समक्ष 13 शिकायतें रखी गईं, यहां भी कोई समाधान नहीं हुआ। शिकारपुर में उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा पांडे ने 75 शिकायतें सुनीं, जिनमें से 10 का निस्तारण कराया गया। डिबाई में उप जिलाधिकारी रविकांत चौबे के समक्ष 22 शिकायतें पहुंची, जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। अनूपशहर में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 32 शिकायतें सुनीं, जिनमें से 2 का समाधान हुआ, जबकि स्याना में उप जिलाधिकारी लालजी विश्वकर्मा के समक्ष प्रस्तुत 22 शिकायतों में से 3 का मौके पर समाधान हुआ।