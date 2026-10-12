{"_id":"6accd275814e16b77f019d82","slug":"video-bulandshahr-police-personnel-took-to-the-streets-for-mission-shakti-6-0-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर: मिशन शक्ति 6.0 को लेकर सड़कों पर उतरी खाकी, पैदल गश्त में एसपी सिटी, सीओ सिटी भी शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर: मिशन शक्ति 6.0 को लेकर सड़कों पर उतरी खाकी, पैदल गश्त में एसपी सिटी, सीओ सिटी भी शामिल

अनुज कुमार

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:58 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:58 PM IST







Link Copied



मिशन शक्ति 6.0 के तहत पुलिस सड़कों पर उतरी। पुलिस अफसरों की अगुवाई में महिलाओं ने शहर की सड़कों पर पैदल गश्त कर महिला सुरक्षा और स्वावलंबन का संदेश दिया। यह गश्त पुलिस लाइन से सिविल लाइन रोड, अंसारी चौक होते हुए पुलिस लाइन में संपन्न हुई, जिसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी और सीओ सिकंदराबाद समेत कई अफसर शामिल थे। ... और पढ़ें

विज्ञापन