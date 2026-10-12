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बुलंदशहर: डिवाइडर लगाने पर व्यापारिओं और नगर पालिका में नोकझोंक, गरमाया माहौल; ईओ मौके पर

अनुज कुमार

Updated Mon, 12 Oct 2026 03:31 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 03:31 PM IST







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बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगर के मोहल्ला अंसारियां में डिवाइडर की निशानदेही करने पहुंची नगर पालिका टीम को स्थानीय दुकानदारों ने रोक दिया। डिवाइडर लगाने को लेकर व्यापारियों और पालिका टीम में तीखी नोकझोंक हुई, जिससे सड़क व्यवस्था सुधारने की कवायद का विरोध गरमा गया। मौके पर नगर पालिका ईओ और पुलिस भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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