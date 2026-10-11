Bulandshahar News: मिशन शक्ति-6.0 शुरू, महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि अभियान के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारी और मिशन शक्ति की टीमें गांवों, कस्बों, बाजारों तथा शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगी। महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन की जानकारी दी जाएगी।स्कूल-कॉलेजों के आसपास पुलिस की प्रभावी मौजूदगी सुनिश्चित करने के साथ ही महिलाओं के आवागमन वाले संवेदनशील स्थानों पर नियमित गश्त और चेकिंग की जाएगी। महिला संबंधी शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा भी होगी। इस अवसर पर एसपी ग्रामीण अंतरिक्ष जैन, एसपी सिटी अभिषेक प्रताप सिंह, एसपी अपराध नरेश कुमार, सीओ सिटी अनिल कुमार शाही, सीओ सिकंदराबाद प्रखर पांडेय मौजूद रहे।