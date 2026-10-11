फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   The town resounded with chants of "Jai Shri Ram," and the Ram Barat procession was welcomed at various places.

Bulandshahar News: जय श्रीराम के जयकारों से गूंजा नगर राम बरात का जगह-जगह स्वागत

Sun, 11 Oct 2026 11:08 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
The town resounded with chants of "Jai Shri Ram," and the Ram Barat procession was welcomed at various places.
जहांगीराबाद में निकाली गई राम बारात शामिल झांकी
जहांगीराबाद। जय श्रीराम के जयकारों, ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा के बीच शनिवार शाम नगर में श्री जनता आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से भव्य श्रीराम बरात और महाकाली शोभायात्रा निकाली गई। श्रीराम के भव्य रथ के दर्शन के लिए मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह-जगह शोभायात्रा का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं, महाकाली स्वरूप में तलवारबाजी के हैरतअंगेज करतबों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
विज्ञापन

शोभायात्रा का शुभारंभ गाजियाबाद नगर निगम के सहायक अभियंता कुलदीप तोमर ने मोहल्ला प्रभुदयाल स्थित चामुंडा मंदिर से किया। सब्जी मंडी चौराहा, बिजलीघर और अनूपशहर अड्डे समेत विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर बरात का स्वागत किया।
विज्ञापन

शोभायात्रा में श्रीराम का भव्य रथ आकर्षण का केंद्र रहा। महाकाली स्वरूप में अमन सोती ने तलवारबाजी के हैरतअंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभायात्रा नगर भ्रमण के बाद टाउन स्कूल स्थित रामलीला मैदान पहुंची।
विज्ञापन
विज्ञापन

श्री जनता आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने आयोजन में सहयोग करने वाले अतिथियों, श्रद्धालुओं और नगरवासियों का आभार जताया। इस दाैरान जयभगवान गुप्ता, सौरभ विरदी, बब्बू भैया, नीतू पाठक, रितिन गर्ग, माधव गोयल, नरेश पहलवान आदि माैजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed