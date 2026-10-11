Bulandshahar News: साइबर ठगों को खाता बेचने के आरोपी, उसका सहयोगी गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक अपराध नरेश कुमार ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया की सिकंदराबाद शाखा में एक म्यूल अकाउंट संचालित था। इस खाते में तीन से पांच सितंबर के बीच दो करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे। इन्हीं तारीखों पर खाते से पूरी रकम निकाल ली गई।इस म्यूल अकाउंट के खिलाफ महाराष्ट्र से पांच, कर्नाटक से एक और आंध्र प्रदेश से एक, कुल सात शिकायतें साइबर ठगी की मिली थीं। शिकायतकर्ताओं ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का आरोप लगाया था। एनसीआरपी पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर खाताधारक सुखपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रविवार को पुलिस ने सुखपाल और उसके सहयोगी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया।कमीशन पर खाते का सौदापूछताछ में आरोपी सुखपाल ने बताया कि करीब दस माह पहले गंगा एक्सप्रेस-वे पर उसकी मुलाकात अनिल से हुई थी। अनिल ने उसे चालू बैंक खाता देने पर कमीशन देने की बात कही थी। इसके बाद सुखपाल ने अनिल को अपने खाते से संबंधित सभी दस्तावेज सौंप दिए थे। इस सौदे के एवज में सुखपाल को 95 हजार रुपये और अनिल को पांच हजार रुपये मिले थे।अनिल ने पूछताछ में बताया कि उसने सुखपाल के खाते से संबंधित ये दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को दिए थे। पुलिस अधीक्षक अपराध ने जानकारी दी कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान दो अन्य आरोपियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस अब इन अन्य साइबर ठगों की जानकारी जुटाने और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।