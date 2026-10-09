{"_id":"6ac8e951d58399ca540cd70d","slug":"video-accident-on-nh-34-tractor-carrying-devotees-collides-with-divider-one-dead-six-injured-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मां की ज्योति लेने जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के सिकंदराबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली के झंडेवालान से मां की 'ज्योति' (पवित्र ज्योत) लेने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ गया। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

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