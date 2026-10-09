यूपी के सिकंदराबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली के झंडेवालान से मां की 'ज्योति' (पवित्र ज्योत) लेने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ गया। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
एनएच-34 पर बड़ा हादसा: मां की ज्योति लेने जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराया; एक की मौत; छह घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: विकास कुमार Updated Fri, 09 Oct 2026 06:47 PM IST
सार
यह हादसा नेशनल हाईवे-34 पर जाट चौक से बिलसुरी के बीच हुआ। श्रद्धालु दिल्ली के झंडेवालान से मां की ज्योति लाने जा रहे थे।
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