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एनएच-34 पर बड़ा हादसा: मां की ज्योति लेने जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराया; एक की मौत; छह घायल

Fri, 09 Oct 2026 06:47 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर
संवाद न्यूज एजेंसी, बुलंदशहर Published by: विकास कुमार Updated Fri, 09 Oct 2026 06:47 PM IST
सार

यह हादसा नेशनल हाईवे-34 पर जाट चौक से बिलसुरी के बीच हुआ। श्रद्धालु दिल्ली के झंडेवालान से मां की ज्योति लाने जा रहे थे।

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Accident on NH-34 Tractor carrying devotees collides with divider one dead six injured
माता की ज्योति लेने जा रहे भक्तों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी - फोटो : अमर उजाला

यूपी के सिकंदराबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली के झंडेवालान से मां की 'ज्योति' (पवित्र ज्योत) लेने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ गया। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।



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Accident on NH-34 Tractor carrying devotees collides with divider one dead six injured
माता की ज्योति लेने जा रहे भक्तों की ट्रॉली पलटी - फोटो : अमर उजाला

कहां हुआ हादसा
यह हादसा नेशनल हाईवे-34 पर जाट चौक से बिलसुरी के बीच हुआ। श्रद्धालु दिल्ली के झंडेवालान से मां की ज्योति लाने जा रहे थे। सभी घायल कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जबकि एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। 

Accident on NH-34 Tractor carrying devotees collides with divider one dead six injured
ट्रॉली को रास्ते से हटाती क्रेन - फोटो : अमर उजाला

बुलंदशहर के अस्पताल में सभी भर्ती
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत बुलंदशहर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए यातायात को सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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