एनएच-34 पर बड़ा हादसा: मां की ज्योति लेने जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर डिवाइडर से टकराया; एक की मौत; छह घायल

1 of 3 माता की ज्योति लेने जा रहे भक्तों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी - फोटो : अमर उजाला







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यूपी के सिकंदराबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दिल्ली के झंडेवालान से मां की 'ज्योति' (पवित्र ज्योत) लेने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़ गया। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।





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2 of 3 माता की ज्योति लेने जा रहे भक्तों की ट्रॉली पलटी - फोटो : अमर उजाला

कहां हुआ हादसा

यह हादसा नेशनल हाईवे-34 पर जाट चौक से बिलसुरी के बीच हुआ। श्रद्धालु दिल्ली के झंडेवालान से मां की ज्योति लाने जा रहे थे। सभी घायल कोतवाली देहात क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जबकि एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है।

3 of 3 ट्रॉली को रास्ते से हटाती क्रेन - फोटो : अमर उजाला