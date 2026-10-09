यूपी: बुलंदशहर में एनएच-34 पर कार और कंटेनर की टक्कर, बाल-बाल बचे तीन लोग

बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे-34 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कंटेनर ने अचानक ओवरटेक करते हुए एक कार को टक्कर मार दी। कार में तीन लोग सवार थे, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल था। तीनों बाल-बाल बच गए।

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जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से अलीगढ़ की ओर जा रही एक अर्टिगा कार को कंटेनर ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए। कार में सवार लोगों की जान बच गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। विज्ञापन



सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू बनाने के लिए कार को सड़क से हटवाया। पुलिस ने कंटेनर के संबंध में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से अलीगढ़ की ओर जा रही एक अर्टिगा कार को कंटेनर ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के एयरबैग खुल गए। कार में सवार लोगों की जान बच गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू बनाने के लिए कार को सड़क से हटवाया। पुलिस ने कंटेनर के संबंध में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

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