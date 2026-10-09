लड़की लड़ती रही, दरिंदे हार गए: बाइक पर तीन घंटे घुमते रहे, रास्ते में की दरिंदगी; इसलिए चुनी नहर पटरी की राह

पूछताछ में कबूली वारदात, दोनों को भेजा जेल

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी दरिंदगी को कबूल लिया है। आरोपी ने बताया कि मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे वे किशोरी को अपने साथ ले गए थे। तीन से चार घंटे तक इधर-उधर घुमाने के बाद रात 11 से 12 बजे के बीच नगला चीती नहर के पास उन्होंने उससे दुष्कर्म किया। वारदात के बाद रात करीब डेढ़ बजे किशोरी उनके चंगुल से छूटकर भागी तो आरोपियों ने उसे नहर में धकेल दिया। वह तैरना जानती थी। इस कारण वह बच गई। आरोपियों ने उसे डूबा हुआ समझा और वहां से भाग निकले। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।