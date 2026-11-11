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बदायूं: ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, नर्सिंग होम में परिजनों का हंगामा

Mukesh Kumar

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:24 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:24 PM IST







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बदायूं के अलापुर के इनाया नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम पर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर नदीम और स्टाफ फरार हो गए। एमओआईसी राजकुमार ने जांच की बात कही है। ... और पढ़ें

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