बदायूं: तालाब में मिला युवक का शव, चेहरे पर चोट के निशान, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

आरोपियों से बचने के लिए भागा तो तालाब में गिरा

पिता के मुताबिक, जान बचाने के लिए उमेश वहां से भागा और हड़बड़ाहट में गांव के पास स्थित तालाब में गिर गया। सूचना मिलने पर वह और उनका भाई उमेश बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण वह भी डूबने लगे। इससे वे बाहर निकल आए। आरोप है कि इस दौरान ऋषिपाल और उनके बेटे पास खड़े देखते रहे। उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसके बाद ग्रामीणों ने तैरकर और नावों की मदद से देर रात तक उमेश की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।