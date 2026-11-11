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बदायूं: तालाब से बरामद हुआ युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Mukesh Kumar

Updated Wed, 11 Nov 2026 04:04 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 04:04 PM IST







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बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के नथनीपुर गांव में बुधवार सुबह 18 वर्षीय युवक का शव तालाब से बरामद हुआ। उसके चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने गांव के आटा चक्की मालिक और उसके बेटों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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