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बदायूं: ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने नर्सिंग होम में किया हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

Wed, 11 Nov 2026 03:18 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 11 Nov 2026 03:18 PM IST
सार

अलापुर के इनाया नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम पर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर नदीम और स्टाफ फरार हो गए। 

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woman dies after operation family members create ruckus at nursing home in Budaun
नर्सिंग होम के बाहर जुटे लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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बदायूं के अलापुर स्थित इनाया नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे बरेली रेफर कर दिया, लेकिन बदायूं पहुंचते ही रास्ते में उसकी मौत हो गई। शव लेकर परिजन नर्सिंग होम पहुंचे और हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर नदीम समेत पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया।

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अलापुर क्षेत्र के गांव कोटा निवासी धीरपाल ने बताया कि वह मंगलवार रात नौ बजे अपनी पत्नी प्रेमलता को प्रसव के लिए इनाया नर्सिंग होम ले गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन के नाम पर 40 हजार रुपये मांगे थे। रुपये जमा करने के बाद भर्ती किया। बुधवार सुबह प्रेमलता का ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के कुछ समय बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। इस पर डॉक्टर ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। 
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तबीयत खराब देख परिजन उसे तुरंत बरेली ले जा रहे थे, लेकिन बदायूं पहुंचते ही प्रेमलता ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद गुस्साएं परिजन शव लेकर वापस इनाया नर्सिंग होम पहुंचे और डॉक्टर पर गलत तरीके से ऑपरेशन करने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर अलापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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नर्सिंग होम संचालक फरार
अलापु़र में ककराला वाली पुलिया के पास में स्थित इनाया नार्सिंग होम संचालक को पता चला कि प्रसूता की मौत हो गई है। परिजन वह शव को लेकर नर्सिंग होम आ रहे हैं, तो वह तुंरत वहां से भाग गया। संचालक को भागने की जानकारी स्टाफ को हुई तो वह भी मौके से चले गए। परिजन जयराम ने बताया कि जब वह शव लेकर पहुंचे तो अस्पताल में कोई भी नहीं था, पूरा अस्पताल खाली पड़ा था।

एमओआईसी राजकुमार ने बताया कि इस संबंध में जानकारी मिली है। इसकी जांच कराई जाएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

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