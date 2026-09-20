बदायूं: रंगमंच पर दिखेगा पीएम मोदी के 25 वर्ष की सेवा का सफर, भाजपा कराएगी नाट्य मंचन

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बदायूं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा से देश सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अब उनकी सेवा की कहानियां रंगमंच पर दिखेंगी। 66 स्थानों पर भाजपा नाट्य मंचन कराएगी। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नमो सेवा-अनकही कहानियां को लेकर भाजपा कार्यालय पर रविवार दोपहर आयोजित प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को संवाद, अभिनय, संगीत और प्रभावशाली मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

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