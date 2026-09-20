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बदायूं: कुंवरगांव में निकली गणेश शोभायात्रा, नगरवासियों ने फूलों से किया स्वागत

Mukesh Kumar

Updated Sun, 20 Sep 2026 04:55 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 04:55 PM IST







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बदायूं के कुंवरगांव में रविवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन से पहले शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नगरवासियों ने गुलाब के फूलों से स्वागत किया। इसके बाद गणेश प्रतिमा को कछला गंगा घाट पर विसर्जन के लिए रवाना किया गया। ... और पढ़ें

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