बंद मकान में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, VIDEO

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दुर्गागंज थाना क्षेत्र के गोरा गांव में बंद मकान का ताला तोड़कर हुई चोरी के मामले का पुलिस ने बृहस्पतिवार को चोर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि गोरा गांव निवासी शीला देवी के बंद घर से लैपटॉप और दो गैस सिलेंडर चोरी हो गए थे। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपी पप्पू मिश्रा निवासी दुर्गागंज बाजार से गिरफ्तार कर लिया। बताया कि उनकी निशानदेही से चोरी गया लैपटॉप और दोनों गैस सिलेंडर बरामद कर लिए हैं।

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