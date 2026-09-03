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बंद मकान में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार, VIDEO

Thu, 03 Sep 2026 09:31 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Thu, 03 Sep 2026 09:31 PM IST
Thief who burgled locked house arrested
दुर्गागंज थाना क्षेत्र के गोरा गांव में बंद मकान का ताला तोड़कर हुई चोरी के मामले का पुलिस ने बृहस्पतिवार को चोर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि गोरा गांव निवासी शीला देवी के बंद घर से लैपटॉप और दो गैस सिलेंडर चोरी हो गए थे। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपी पप्पू मिश्रा निवासी दुर्गागंज बाजार से गिरफ्तार कर लिया। बताया कि उनकी निशानदेही से चोरी गया लैपटॉप और दोनों गैस सिलेंडर बरामद कर लिए हैं।
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