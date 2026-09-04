Bhadohi News: कौलापुर में लगा 250 केवीए का ट्रांसफॉर्मर, राहत

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ग्रामीणों ने बताया कि कम क्षमता का ट्रांसफॉर्मर आए दिन जल जाता था। इससे पानी, सिंचाई और घरेलू जरूरतों के लिए बिजली को लेकर परेशानी होती थी। इसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक विपुल दुबे से शिकायत की थी और लंबे समय से अधिक क्षमता का ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग कर रहे थे।ज्ञानपुर के निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के प्रयास से 250 केवीए का ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस दौरान अरुण चतुर्वेदी, अभिनव पांडेय, नमन पांडेय, त्रिपुरारी मिश्रा, तौलन, नीरज शर्मा और बीडीसी टिंकू शुक्ला ने विधायक का आभार जताया।