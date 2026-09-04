फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Kutcha houses collapsed at three locations due to rain; two children and a woman were injured when a tin shed collapsed in Chauri.

Bhadohi News: बारिश से तीन जगह गिरे कच्चे मकान, चौरी में टिनशेड गिरने से दो बच्चे और महिला घायल

Fri, 04 Sep 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Kutcha houses collapsed at three locations due to rain; two children and a woman were injured when a tin shed collapsed in Chauri.
बगही में गिरा रिहायसी खपड़ैल का घर। संवाद - फोटो : 1
जिले में तीन दिनों तक हुई बारिश का असर बृहस्पतिवार को दिखाई दिया। चौरी, ऊंज और सुरियावां में कच्चे रिहायशी मकान व टिनशेड गिरने से गृहस्थी का सामान दबकर नष्ट हो गया। चौरी के महुआ गांव में टिनशेड गिरने से दो बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए। लगातार बारिश के तीन दिन बाद बृहस्पतिवार को सूर्यदेव के दर्शन हुए। बारिश थमने के बावजूद ग्रामीण इलाकों में जलभराव और अन्य दुश्वारियां बनी रहीं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा।
विज्ञापन

जिले में बीते तीन दिनों के दौरान अच्छी बारिश हुई। 31 अगस्त और एक सितंबर को 100 एमएम से अधिक बारिश हुई। वहीं, बुधवार को भदोही क्षेत्र में कई जगह अच्छी बारिश हुई। लगातार बारिश से तापमान घटकर 29 डिग्री तक पहुंच गया। बृहस्पतिवार की सुबह भी आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ आसमान थोड़ा साफ हुआ।
विज्ञापन

चौरी के महुआ गांव में राजीव यादव का कच्चा टिनशेड गिर गया। इसके नीचे दबकर उनके बच्चे आदर्श (14), आरुषि (16) और बड़ी माता सीता देवी (65) घायल हो गईं। टिनशेड गिरने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तीनों को बाहर निकालकर चौरी बाजार के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। परिजनों के अनुसार, टिनशेड में रखा साइकिल, चारपाई, तख्ता, पंखा, कांटा कल सहित अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इसी तरह ऊंज के कुरमैचा गांव निवासी शिवशंकर गुप्ता का रिहायशी मकान भारी बारिश में गिर गया। इसमें रखा सामान दबकर नष्ट हो गया। सुरियावां ब्लॉक के बगही में राजेंद्र प्रसाद गौतम का रिहायशी खपरैल घर भी गिर गया। इसमें गृहस्थी का सामान, अनाज और बिस्तर दब गया।

बगही में गिरा रिहायसी खपड़ैल का घर। संवाद

बगही में गिरा रिहायसी खपड़ैल का घर। संवाद- फोटो : 1

बगही में गिरा रिहायसी खपड़ैल का घर। संवाद

बगही में गिरा रिहायसी खपड़ैल का घर। संवाद- फोटो : 1

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed