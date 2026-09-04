Bhadohi News: निर्माण की गुणवत्ता, यातायात व्यवस्था में न हो समझौता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:50 AM IST
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अभोली ब्लॉक क्षेत्र से होकर गुजरने वाले दुर्गागंज-भदोही-मछलीशहर मार्ग पर निर्माणाधीन एनएच-731बी का बृहस्पतिवार को उच्चाधिकारियों ने निरीक्षण किया।
भारत सरकार के एडीजी सुदीप चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी और मुख्य अभियंता लखनऊ आशीष अस्थी ने सड़क निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता और यातायात व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान सुरियावां और जंघई में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि ओवरब्रिज बनने से मार्ग पर आवागमन सुगम होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा महुआपुर के पास सड़क की सीमा में आ रहे मकानों को नियमानुसार हटाने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़े अवरोधों को नियमों के तहत दूर कर यातायात व्यवस्था सुचारु की जाए।
निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। कहा कि परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्सों को निर्धारित मानकों के अनुरूप जल्द पूरा किया जाए, ताकि राहगीरों और स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान एनएच पीडब्ल्यूडी मिर्जापुर के अधिशासी अभियंता मृत्युंजय यादव समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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भारत सरकार के एडीजी सुदीप चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी और मुख्य अभियंता लखनऊ आशीष अस्थी ने सड़क निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने निर्माण की गुणवत्ता और यातायात व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान सुरियावां और जंघई में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि ओवरब्रिज बनने से मार्ग पर आवागमन सुगम होगा और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा महुआपुर के पास सड़क की सीमा में आ रहे मकानों को नियमानुसार हटाने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि सड़क निर्माण से जुड़े अवरोधों को नियमों के तहत दूर कर यातायात व्यवस्था सुचारु की जाए।
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निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। कहा कि परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्सों को निर्धारित मानकों के अनुरूप जल्द पूरा किया जाए, ताकि राहगीरों और स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। निरीक्षण के दौरान एनएच पीडब्ल्यूडी मिर्जापुर के अधिशासी अभियंता मृत्युंजय यादव समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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