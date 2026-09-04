Bhadohi News: 546 ग्राम पंचायतों में होगा जीवीपी सर्वेक्षण, लगी टीमें

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गांव से लेकर शहर तक स्वच्छता के लिए सरकार करीब 12 साल से अभियान चला रही है। इसके तहत सामुदायिक और एकल शौचालयों का निर्माण, रिसोर्स रिकवरी सेंटर की स्थापना और सफाईकर्मियों की नियुक्ति की गई है। इन पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद गांवों में कई स्थान ऐसे हैं, जहां अक्सर कचरा एकत्र किया जाता है।अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत जीवीपी सर्वेक्षण कर ऐसे स्थानों को चिह्नित किया जाएगा। पंचायत राज विभाग ने इसके लिए हर गांव में एक-एक टीम लगाई है। यह जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी गई है। विभाग के मुताबिक, अब तक 112 गांवों में सर्वे किया गया है, जहां 28 स्थान चिह्नित कर साफ-सफाई कराई गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी संजय कुमार मिश्र ने कहा कि स्वच्छता पर सरकार का विशेष ध्यान है। विभाग का प्रयास है कि गांवों को साफ-सुथरा रखा जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।जिले में ब्लॉकवार जीवीपी सर्वेब्लॉककुल ग्राम पंचायतसर्वे पूर्ण जीवीपी मिलाअभोली5623औराई12562भदोही10822डीघ9812ज्ञानपुर9212सुरियावां6737कुल54611228