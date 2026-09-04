Bhadohi News: फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण का दिलाया भरोसा

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इस दौरान राजस्व से संबंधित मामले में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से वार्ता कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्देश दिया। विज्ञापन

वहीं, एसपी अभिनव त्यागी ने थाना प्रभारियों को फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए और बिना जांच किए किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाए। इस दौरान राजस्व से संबंधित मामले में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से वार्ता कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्देश दिया।वहीं, एसपी अभिनव त्यागी ने थाना प्रभारियों को फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए और बिना जांच किए किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाए।

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जिलाधिकारी शैलेष कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में जनसंवाद दिवस के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए।