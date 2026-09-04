Bhadohi News: फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण का दिलाया भरोसा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
जिलाधिकारी शैलेष कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में जनसंवाद दिवस के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए।
इस दौरान राजस्व से संबंधित मामले में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से वार्ता कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्देश दिया।
वहीं, एसपी अभिनव त्यागी ने थाना प्रभारियों को फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए और बिना जांच किए किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस दौरान राजस्व से संबंधित मामले में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी से वार्ता कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली और मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
वहीं, एसपी अभिनव त्यागी ने थाना प्रभारियों को फरियादियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए और बिना जांच किए किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाए।
विज्ञापन