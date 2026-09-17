{"_id":"6aac1cd6fd3daf4d5c0b9b59","slug":"video-shiva-from-bhadohi-rotates-his-neck-180-degrees-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"180 डिग्री गर्दन घुमाता है भदोही का शिवा; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, देखने पहुंच रहे लोग शिवा यादव ने छोटे बच्चों से कहा, ऐसा करने कोशिश न करें संवाद न्यूज एजेंसी ज्ञानपुर। जिले के एक युवक का हैरतअंगेज वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक अपनी गर्दन को करीब 180 डिग्री तक घुमाता नजर आ रहा है। युवक गोपीगंज क्षेत्र के डुहिया गांव का रहने वाला शिवा यादव है। आखिर शिवा किस तरह अपनी गर्दन को इतना घुमा लेता है, इसे लेकर लोग हैरान हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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