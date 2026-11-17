{"_id":"6afc4dc30974c3d2af05974d","slug":"video-wrong-turns-by-heavy-vehicles-cause-traffic-jam-at-kalwari-crossing-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: बड़े वाहनों के बेतरतीब मोड़ने से कलवारी चौराहे पर लगा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र स्थित कलवारी चौराहे पर बड़े वाहनों के बेतरतीब तरीके से मुड़ने के कारण अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे भी चौराहे पर जाम लगने से चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस को यातायात सामान्य कराने में करीब 45 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी। चौराहे पर पर्याप्त जगह नहीं होने से स्कूली बसों और एंबुलेंस को भी परेशानी उठानी पड़ती है। पुलिस का कहना है कि जाम से निजात दिलाने के लिए कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

... और पढ़ें