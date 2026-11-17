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त्योहार की छुट्टियां बीतने के बाद लोग अपने कामकाज पर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि सोमवार को बस्ती रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोई खास भीड़ नजर नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में वापसी करने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। नियमित ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को तत्काल टिकट या दूसरे विकल्पों का सहारा लेना पड़ सकता है।खासकर उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, जिन्हें निर्धारित समय पर नौकरी पर पहुंचना है। अप और डाउन ट्रेनों में भीड़ बरकरार है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान महानगरों से घर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया था। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराना था।