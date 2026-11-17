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बताया गया कि दोनों धातुओं के भाव में आठ से 10 हजार रुपये से अधिक की कमी आने से ग्राहकों को राहत मिली है। इधर सहालग को देखते हुए आभूषणों की खरीदारी और एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। ग्राहक पहुंचकर खरीदारी भी कर रहे हैं। पुरानी बस्ती और मंगल बाजार समेत गांधीनगर के सराफा बाजार में रौनक है। ग्राहक के खरीदारी से कारोबारी भी खुश हैं।त्योहारी सीजन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की उठापटक और मांग के चलते सोना-चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। इससे आम ग्राहकों ने खरीदारी टाल दी थी। अब दाम घटने पर कस्बाई बाजार में भी रौनक है। आभूषण शोरूमों में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ रही है।