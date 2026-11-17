Basti News: सोने-चांदी के दामों में गिरावट से सराफा बाजार में लाैटी रौनक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:41 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 02:41 AM IST
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बस्ती। त्योहार गुजरते ही सोने-चांदी के दामों में आई भारी गिरावट से सराफा बाजार में रौनक लौटने लगी है। इधर सहालग शुरू है। गहनों की मांग बढ़ी तो बाजार भी गुलजार हो गए हैं।
बताया गया कि दोनों धातुओं के भाव में आठ से 10 हजार रुपये से अधिक की कमी आने से ग्राहकों को राहत मिली है। इधर सहालग को देखते हुए आभूषणों की खरीदारी और एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। ग्राहक पहुंचकर खरीदारी भी कर रहे हैं। पुरानी बस्ती और मंगल बाजार समेत गांधीनगर के सराफा बाजार में रौनक है। ग्राहक के खरीदारी से कारोबारी भी खुश हैं।
त्योहारी सीजन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की उठापटक और मांग के चलते सोना-चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। इससे आम ग्राहकों ने खरीदारी टाल दी थी। अब दाम घटने पर कस्बाई बाजार में भी रौनक है। आभूषण शोरूमों में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ रही है।
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बताया गया कि दोनों धातुओं के भाव में आठ से 10 हजार रुपये से अधिक की कमी आने से ग्राहकों को राहत मिली है। इधर सहालग को देखते हुए आभूषणों की खरीदारी और एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। ग्राहक पहुंचकर खरीदारी भी कर रहे हैं। पुरानी बस्ती और मंगल बाजार समेत गांधीनगर के सराफा बाजार में रौनक है। ग्राहक के खरीदारी से कारोबारी भी खुश हैं।
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त्योहारी सीजन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की उठापटक और मांग के चलते सोना-चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। इससे आम ग्राहकों ने खरीदारी टाल दी थी। अब दाम घटने पर कस्बाई बाजार में भी रौनक है। आभूषण शोरूमों में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ रही है।
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