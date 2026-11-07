{"_id":"6aeefb53ec29254093087720","slug":"video-patients-arrived-suffering-from-cold-and-congestion-they-received-treatment-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: मौसम में बदलाव से बढ़े सर्दी-जुकाम और बुखार के मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मौसम में उतार-चढ़ाव के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सर्दी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। शुक्रवार को जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन पहुंचे अधिकांश मरीज सर्दी-जुकाम से पीड़ित थे।

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