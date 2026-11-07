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बस्ती: मौसम में बदलाव से बढ़े सर्दी-जुकाम और बुखार के मरीज

Sat, 07 Nov 2026 03:50 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sat, 07 Nov 2026 03:50 PM IST
Patients arrived suffering from cold and congestion; they received treatment.
मौसम में उतार-चढ़ाव के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सर्दी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। शुक्रवार को जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन पहुंचे अधिकांश मरीज सर्दी-जुकाम से पीड़ित थे।
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