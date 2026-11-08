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बस्ती: अयोध्या हाईवे बंद होने से लुंबिनी-दुद्धी मार्ग पर बढ़ा वाहनों का दबाव
अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान वीआईपी मूवमेंट के चलते हाईवे पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। इससे लखनऊ और दिल्ली जाने वाले वाहनों को लुंबिनी-दुद्धी मार्ग से कलवारी और अंबेडकरनगर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जा रहा है। अचानक वाहनों का दबाव बढ़ने से बाजारों में जाम लग रहा है और राहगीरों को परेशानी हो रही है। पुलिस बड़े वाहनों को डायवर्ट कर रही है।
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