{"_id":"6ae9e289c7546282aa0f2f87","slug":"video-basti-traffic-jam-procession-triggers-hours-long-congestion-at-company-bagh-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: जुलूस के बाद कंपनीबाग पर लगा भीषण जाम, घंटों रेंगते रहे वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती शहर में मंगलवार को जुलूस निकलने के बाद कंपनीबाग पर भीषण जाम लग गया। इसके चलते लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी और वाहन रेंगते नजर आए। गांधीनगर, रोडवेज और जिला अस्पताल चौराहे पर भी जाम की स्थिति बनी रही। काफी मशक्कत के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी। शहर में लंबे समय से बनी जाम की समस्या के बावजूद यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है।

... और पढ़ें