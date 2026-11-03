{"_id":"6ae940412e8da20d790fd73c","slug":"video-census-personnel-administered-an-oath-of-allegiance-and-confidentiality-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: जनगणना कर्मियों को दिलाई गोपनीयता की शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती के नगर पंचायत रुधौली कार्यालय परिसर में जनगणना कर्मियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हुआ। अंतिम दिन चेयरमैन धीरसेन निषाद ने कर्मियों को जनगणना के दौरान जुटाई जाने वाली सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने और पूरी ईमानदारी व निष्पक्षता से कार्य करने की शपथ दिलाई।

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