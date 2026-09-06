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वीडियो: बरेली में मूसलाधार बारिश से जलभराव, सड़कों पर भरा दो फुट तक पानी

Mukesh Kumar

Updated Sun, 06 Sep 2026 05:21 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 05:21 PM IST







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बरेली में रविवार को दोपहर करीब दो घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। इस बारिश ने नगर निगम के जल निकासी के दावों की पोल भी खोल दी। शहर के पॉश इलाके से लेकर निचले इलाकों तक जलभराव हो गया। सड़कों पर सैलाब जैसा हाल दिखा। ... और पढ़ें

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