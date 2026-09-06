बरेली: नहर में डूबने से कक्षा सात के छात्र की मौत, जन्माष्टमी शोभायात्रा के दौरान हुआ हादसा

बरेली के देवरनियां थाना क्षेत्र के खाता गांव में जन्माष्टमी की शोभायात्रा के दौरान हादसा हो गया। गांव के पास नहर में पैर फिसलने से 15 वर्षीय शनि मौर्य डूब गया। इस घटना में किशोर की मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम पसर गया।

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गांव के प्रशासक दीपप्रकाश ने बताया कि शनिवार को गांव में जन्माष्टमी की शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान शनि मौर्य गांव के पास नहर की ओर गया था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गया। शनि के नहर में गिरने की खबर मिलते ही गांव में शोर मच गया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। गोताखोरों की मदद से किशोर को नहर से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।