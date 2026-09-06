बरेली: नहर में डूबने से कक्षा सात के छात्र की मौत, जन्माष्टमी शोभायात्रा के दौरान हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 06 Sep 2026 03:01 PM IST
सार
देवरनियां थाना क्षेत्र के खाता गांव में जन्माष्टमी शोभायात्रा के दौरान पैर फिसलने से नहर में गिरे 15 वर्षीय शनि मौर्य की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। शनि कक्षा सात का छात्र था।
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विस्तार
बरेली के देवरनियां थाना क्षेत्र के खाता गांव में जन्माष्टमी की शोभायात्रा के दौरान हादसा हो गया। गांव के पास नहर में पैर फिसलने से 15 वर्षीय शनि मौर्य डूब गया। इस घटना में किशोर की मौत हो गई, जिससे परिवार में मातम पसर गया।
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गांव के प्रशासक दीपप्रकाश ने बताया कि शनिवार को गांव में जन्माष्टमी की शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान शनि मौर्य गांव के पास नहर की ओर गया था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नहर में गिर गया। शनि के नहर में गिरने की खबर मिलते ही गांव में शोर मच गया।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। गोताखोरों की मदद से किशोर को नहर से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
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कक्षा सात का छात्र था शनि
शनि मौर्य की अचानक मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक की मां पूनम देवी का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजनों के अनुसार, शनि दो भाइयों में सबसे बड़ा था। वह कक्षा सात का छात्र था। परिवार में अब मातम पसरा है।
शनि मौर्य की अचानक मौत से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक की मां पूनम देवी का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजनों के अनुसार, शनि दो भाइयों में सबसे बड़ा था। वह कक्षा सात का छात्र था। परिवार में अब मातम पसरा है।