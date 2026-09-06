बरेली: रिक्शा चालक शराफत पर बंदरों ने किया हमला, मंदिर के पुजारी ने की मदद, भिजवाया अस्पताल
बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह रिक्शा चालक शराफत पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। वह एक घायल बंदर की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बंदरों ने उनके पैर की एड़ी में काट लिया, जिससे वह घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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बदायूं के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक रिक्शा चालक पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। 45 वर्षीय शराफत घायल बंदर के बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन पर बंदरों का झुंड टूट पड़ा। बंदरों ने उनके पैर की एड़ी में काट लिया, जिससे वह घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।
शराफत ने बताया कि वह सुबह करीब छह बजे रिक्शा लेकर सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर पहुंचने पर वह मुंह धोने के लिए टंकी के पास गए। इसी दौरान उन्होंने सड़क पर एक बंदर देखा जो घायल था। शराफत ने उसकी मदद करने का मन बनाया, वह जैसे ही घायल बंदर के पास पहुंचे। अचानक बंदरों के एक बड़े झुंड ने उन पर हमला कर दिया।
बंदरों ने उनके पैर की एड़ी में कई जगह काट लिया। हमले से वह बुरी तरह घायल हो गए और उनकी हालत बिगड़ने लगी। घटना के बाद मंदिर के पुजारी ने घायल शराफत की मदद की। पुजारी ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई और जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है।
इस घटना के बाद आसपास के लोगों में बंदरों के हमले को लेकर दहशत फैल गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में बंदरों का आतंक बढ़ गया है। वे अक्सर लोगों पर हमला करते रहते हैं। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की मांग की है।