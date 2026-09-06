बरेली में दो घंटे मूसलाधार बारिश: सड़कों पर दिखा 'सैलाब' जैसा हाल, शहर के पॉश इलाकों में भी भरा पानी

दुकानों में भरा पानी

गंदा पानी दुकानों व घरों के भीतर तक घुस गया, जिससे कारोबार ठप हो गया। जलभराव से व्यापारियों और आम जनता को खासा नुकसान उठाना पड़ा। दुकानदार यासीन रजा ने बताया कि बारिश का पानी सीधे दुकानों के अंदर घुस गया। इससे उनका सामान खराब होने की नौबत आ गई और दुकानदारी रुक गई। पानी के कारण सड़कों पर गड्ढे न दिखने के कारण कई दोपहिया वाहन चालक फिसलकर गिर गए। गाड़ियां बंद होने से लोगों को धक्का लगाने पर मजबूर होना पड़ा। दरगाह के पास एक महिला पानी में गिर गई। उसे दुकानदार ने निकाला।