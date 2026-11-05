{"_id":"6aec6575bafc7efdf60689a2","slug":"video-traffic-pressure-increases-during-the-festive-season-in-bareilly-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: त्योहारी सीजन में बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, चौराहों पर सिग्नल बंद; देखें वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बरेली: त्योहारी सीजन में बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, चौराहों पर सिग्नल बंद; देखें वीडियो
त्योहारी सीजन में प्रमुख बाजारों व व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 163 करोड़ की लागत से 19 चौराहों पर ऑटोमैटिक ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। 15 जून 2022 से इनका संचालन हो रहा है। अब नौ चौराहों पर लगीं ट्रैफिक लाइटें बंद पड़ी हैं। यह स्थिति तब है, जबकि पांच साल तक इनके संचालन की जिम्मेदारी हनीवेल कंपनी को दी गई थी। अब त्योहार के दौरान व्यवस्था सुचारु बनाए रखना यातायात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। यहां बंद पड़े हैं सिग्नल : पटेल चौक, सर्किट हाउस, सलेक्शन प्वाइंट, डेलापीर, बरेली कॉलेज गेट, ईंट पजाया, सेटेलाइट, बीसलपुर चौराहा पर ट्रैफिक लाइटें फ्लैश मोड में हैं तो चौपुला चौराहे पर थर्ड पार्टी डैमेज है। ईंट पजाया चौराहे पर बैरिकेडिंग कर मार्ग को बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को यूटर्न लेना पड़ रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।